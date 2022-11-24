Еврокомиссия выделит дополнительные средства на развитие приграничных районов Болгарии и Турции

Брюссель, , 10:40 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) одобрила выделение €34 млн для финансирования программы приграничного сотрудничества между Болгарией и Турцией на период 2022–2027 гг. Об этом 24 ноября сообщает БНР.

Еврокомиссия Ec.europa.eu

Согласно официальной информации, средства будут направлены на развитие болгарских регионов Бургас, Ямбол и Хасково, а также турецких Эдирне и Кыркларели (Турция).

«В первую очередь, будет осуществлена масштабная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, а также энергоэффективности соответствующих территорий», — говорится в документе ЕК.

Кроме того, будет усилен потенциал правоохранительных органов по обе стороны границы в борьбе с нелегальной миграцией.

Напомним, ранее София и Анкара обратились к структурам Еврокомиссии с просьбой оказать посильную финансовую помощь в укреплении контактов между двумя государствами.