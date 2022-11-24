Луганск, 24 ноября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за сутки уничтожили до 85 боевиков ВСУ, сообщил 24 ноября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 85 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Кроме того, было уничтожено два танка, пять бронетранспортёров, три артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.