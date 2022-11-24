Президент Франции Макрон хочет «начать активную работу» с Коморскими островами

Париж, , 10:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «развернуть более активную работу» с Коморскими островами и поставить больше военных средств для «остановки отъезда» мигрантов на Майотту, где уже несколько дней происходят ожесточенные столкновения между соперничающими бандами, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь мы собираемся начать гораздо более активную работу с Коморскими островами, чтобы остановить отъезд мигрантов», — пояснил президент в ответ на вопрос выборных должностных лиц Майотты.

Эммануэль Макрон напомнил о решении правительства направить на Майотту элитное подразделение полиции, после ожесточенных столкновений.

«Столкнувшись с этим явлением, мы сначала как можно быстрее примем меры безопасности, затем будем сотрудничать с Коморскими островами, и, в-третьих, мы должны продолжить углубленную работу по реформам на Майотте, потому что мы можем ясно видеть, что сегодня наша ситуация, наши правила должны быть адаптированы к реальности на местах», — заверил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, французские власти должны прекратить поставлять вооружения киевскому режиму, особенно гаубицы CEASAR, заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

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