Брюссель, 24 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Потолок цен на российскую нефть не был согласован 23 ноября. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Она подтвердила журналистам отсутствие результата по согласованию общей позиции. По её словам, переговоры после первой встречи послов стран Евросоюза по вопросу введения потолка цен на нефть из России будут продолжены.

Ранее ряд информагентств рассказали о тупике в переговорах по потолку российской нефти. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65-70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком щедрой.

Уточняется, что Варшава предлагает снизить потолок цен до 30 долларов за баррель.