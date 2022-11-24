Москва, 24 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ», подведомственное Минпромторгу России, стало владельцем 100% уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», включая автомобильный завод в Санкт-Петербурге. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе НАМИ.

Nissan

«ФГУП «НАМИ» и Nissan подписали соглашение о покупке «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ», ― говорится в сообщении в телеграм-канале института.

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В том числе НАМИ теперь стал собственником производственных и научно-исследовательских мощностей Nissan в Санкт-Петербурге, а также центра продаж и маркетинга в Москве.

«Закрытие сделки позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места», ― добавили в НАМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Минпромторг РФ объявил о приобретении государством активов японского концерна Nissan в России. Активы приобретены подведомственным министерству ФГУП «НАМИ» с правом обратного выкупа в течение шести лет. После сделки обслуживание автомобилей и поставку запчастей будет осуществлять «Автоваз».

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Представитель профсоюза Nissan Пётр Принев заявил, что сотрудники автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге в рамках перехода завода к новому владельцев сохранят свои рабочие места на год. Это порядка двух тысяч сотрудников.