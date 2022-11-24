Таллин, , 10:18 — REGNUM Большую часть советских памятников собираются уничтожить власти Эстонии. Об этом 24 ноября заявил руководитель созданной при Государственной канцелярии рабочей подгруппы по оценке памятников Аско Кивинук, его слова приводит портал Baltnews в своём телеграм-канале.

Эстония © ИА REGNUM

По словам Кивинука, на территории Эстонии в данный момент имеется 322 советских памятника. При этом он уточнил, что их уничтожение начнётся с захоронений и в том числе — воинов Красной армии, останки которых будут просто перетащены на ближайшие кладбища.

«Я согласен с тем, что среди 322 памятников есть такие, которые, пожалуй, можно оставить стоять в зарослях. […]Я не могу назвать точное число, но думаю, что большинство будут уничтожены», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Следственный комитет России запросил у МИД РФ информацию, связанную с осквернением памятников советским героям в Латвии, чтобы дать правовую оценку.