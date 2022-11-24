Москва, 24 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. В поддержку закона выступили фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Против проголосовали КПРФ и СРЗП.

ИА REGNUM Госдума и экономика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что этот бюджет самый сложный за последние годы.

«Санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно — надёжность», — сказал он.

Принятый бюджет — дефицитный. Основным источником его покрытия станут государственные заимствования. Как заявлял ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, сложный документ наверняка будет корректироваться.

Согласно документу, доходы федерального бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, в 2024 году — 27,23 трлн рублей, в 2025 году — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.

Что рекомендовали депутаты

При рассмотрении документа в третьем чтении парламентарии приняли постановление Госдумы, в котором правительству РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году рекомендовано при поступлении дополнительных доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований рассмотреть вопрос увеличения финансирования ряда приоритетных направлений. В частности, мероприятий в сфере здравоохранения, в том числе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вирусом иммунодефицита человека и гепатитами B и C, мероприятий по развитию сельского хозяйства и комплексному развитию сельских территорий и проектов в сфере культуры, способствующих укреплению гражданской идентичности.

Также Госдума рекомендовала разработать программу поддержки работников культуры, переехавших работать в сельскую местность, и рассмотреть вопросы о восстановлении средств на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне России, и создании производства систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и инфузионных помп для доставки инсулина.

Кроме того, в своем постановлении парламентарии рекомендовали правительству РФ представить предложения по использованию остатков на счетах государственных корпораций, публично-правовых компаний и юридических лиц, получателей субсидий из федерального бюджета, включая доходы, полученные от размещения указанных остатков на депозитных счетах, и при необходимости представить предложения по уточнению российского законодательства.