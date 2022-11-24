Боевики ВСУ обстреляли Стаханов из РСЗО HIMARS
Киевские каратели обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Стаханов, ЛНР,
24 ноября 2022, 10:16 — REGNUM Киевские каратели нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в Луганской Народной Республике, сообщили 24 ноября в администрации города.
«Сегодня в 07:20 (совпадает с мск) ВФУ из американских систем залпового огня HIMARS обстреляли центр Стаханова», — говорится в телеграм-канале администрации.
По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.