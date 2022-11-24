Денвер, США, 24 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. «Ванкувер Кэнакс» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) WriterGal39 «Ванкувер Кэнакс»

Российский нападающие «Ванкувера» отметились результативными действиями — Илья Михеев забросил шайбу, а Андрей Кузьменко отдал результативную передачу.

Также в составе «Кэнакс» отличились форварды Бо Хорват, Шелдон Дрис и защитник Итан Бир.

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Микко Рантанен, ещё один гол забил защитник Кейл Макар.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 17 очков. «Колорадо» идёт на пятом месте в Западной конференции с 23 очками.

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