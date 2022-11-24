Москва, 24 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский высмеял представителя киевского режима во всемирной организации Сергея Кислицу за попытку оскорбить РФ.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Так, в своем Twitter представитель Киева опубликовал фотографию, на которой он одет в футболку с нецензурными выражениями в адрес руководства России, показывая неприличный жест. В подписи к фотографии Кислица отметил, что слушать выступления российских дипломатов является «одной из самых ужасных его обязанностей».

«Дамы и господа, встречайте видного [киевского] дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы [киевского режима], постоянного представителя [Киева] при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!» — цитирует Полянского РИА Новости.

По данным агентства, такой поступок Кислицы не понравился многим дипломатам в ООН. Так, один из них, пожелавший остаться инкогнито, заявил, что поступок Кислицы — «за гранью всего!»