ВСУ за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Донецк, , 09:51 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 38 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом по семи населенным пунктам ДНР, среди которых Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск, поселок Горльмовский и село Яковлевка, было выпущено в общей сложности 224 единицы различных боеприпасов.

Кроме того, отмечается, что боевиками ВСУ в ходе обстрелов применялась РСЗО «Град», а также артиллерия калибра 155 и 152 мм, минометы калибром 120 мм.

В результате обстрела один человек погиб, один ранен.