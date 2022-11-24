Лаврентьев: переброска военных из Сирии в зону СВО не требуется
Спецпредставитель президента Лаврентьев: необходимости в переброске войск из Сирии нет
Москва,
24 ноября 2022, 09:54 — REGNUM России не требуется переброска своих военных из Сирии в зону спецоперации на территории б. УССР. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Танковая атака ВС России
Василий Иванов © ИА REGNUM
Он отметил, что у России в Сирии находится ограниченный воинский контингент. Его численность не такая большая, и непосредственно в боевых действиях эти военнослужащие не участвуют.
«В этом нет необходимости», — заявил Лаврентьев РИА Новости, говоря о возможности перемещения российских сил из Сирии после воссоединения с РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Он уточнил, что российские силы, в том числе иногда ВКС, помогают сирийским частям или консультируют их.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.