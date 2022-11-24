Москва, 24 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. России не требуется переброска своих военных из Сирии в зону спецоперации на территории б. УССР. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака ВС России

Он отметил, что у России в Сирии находится ограниченный воинский контингент. Его численность не такая большая, и непосредственно в боевых действиях эти военнослужащие не участвуют.

«В этом нет необходимости», — заявил Лаврентьев РИА Новости, говоря о возможности перемещения российских сил из Сирии после воссоединения с РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Он уточнил, что российские силы, в том числе иногда ВКС, помогают сирийским частям или консультируют их.

Читайте также: Россия готова организовать переговоры президентов Сирии и Турции