Москва, 24 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В России в III квартале 2022 года сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечалось снижение количества случаев хищения кибермошенники денег у граждан. При этом размеры похищенных сумм увеличились, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Так, количество случаев хищения денег у населения за июль–сентябрь снизилось на 10,3%, до 229,8 тыс. Вместе с тем общий размер ущерба, нанесённый кибермошенниками, вырос на 23,9%, почти до 4 млрд рублей.

За три месяца Банк России заблокировал 3932 противоправных сайтов, за девять месяцев — более 10 тыс., что почти на 68% больше, чем годом ранее, а также блокировку более 280 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники выманивают данные граждан РФ для выдуманных расследований действий сотрудников Центробанка РФ.

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