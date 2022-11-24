Сент-Пол, США, , 09:27 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились защитник Кален Эддисон и форварды Мэйсон Шоу, Мэтт Болди и Маркус Фолиньо, оформивший дубль.

В составе «Виннипега» точным броском отметился нападающий Кайл Коннор.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 20 очков. «Виннипег» идёт на шестом месте в Западной конференции с 23 очками.

Читайте также: Вратарь «Айлендерс» Сорокин сыграл «на ноль», отразив 50 бросков