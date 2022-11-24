Суд в Москве лишил детей скончавшегося от COVID миллиардера Бурлакова наследства

Москва, , 09:22 — REGNUM Решение по спору за наследство скончавшегося в июне 2021 года от коронавирусной инфекции предпринимателя Олега Бурлакова вынесено Люблинским районным судом Москвы. Об этом 24 ноября сообщает «Коммерсант».

Суд

Напоминается, что в споре за наследство миллиардера участвовали с одной стороны дочери и супруга покойного, с которой он на момент своего ухода из жизни находился в бракоразводном процессе в княжестве Монако, а с другой — сестра бизнесмена Вера и ее муж Николай Казаков, являвшийся давним деловым партнёром Бурлакова.

Также указывается, что последние стали по решению Люблинского районного суда наследниками состояния умершего бизнесмена, которое по разным оценкам составляет от $650 млн до $1,5 млрд и включает 106-метровую парусную яхту Black Pearl.

При этом уточняется, что суд в Москве при принятии решения опирался на законы Монако, где покойный Бурлаков жил на протяжении последних лет своей жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября законопроект об особенностях применения норм наследования на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас.