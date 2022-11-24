Бухарест, 24 ноября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В медицинских учреждениях сразу нескольких регионов Румынии зафиксирована нехватка препаратов для вакцинации новорожденных детей, а в некоторых уездных больницах врачи заявляют о полном отсутствии стратегических запасов подобных медикаментов. Об этом 24 ноября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Business.ua Вакцина

По предварительным данным, речь идет о вакцинах против гепатита B, краснухи, эпидемического паротита и кори. Кроме того, в отдельных клиниках заканчиваются лекарства от полиомиелита, дифтерии и коклюша.

Как утверждают специалисты, наиболее критическая ситуация сложилась в уездах Горж и Клуж на западе страны, а также Харгита (Трансильвания).

По словам представителей минздрава Румынии, соответствующие медикаменты будут доставлены в роддома и больницы не ранее середины декабря текущего года.