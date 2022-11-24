Сеул, 24 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 23 ноября в Сеуле с главой Кении Уильямом Руто, с которым обсудил вопросы сотрудничества в разных областях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что Юн Сок Ёль назвал Кению лидером Восточной Африки, отметив, что с момента установления дипломатических отношений страны поддерживают дружеские отношения. Он добавил, что Кения является площадкой для выхода на рынки Восточной Африки, логистическим центром и основным партнёром южнокорейских компаний, работающих в регионе.

Южнокорейский лидер также выразил готовность внести вклад в укрепление продовольственной безопасности Кении, предоставив семена новых сортов риса, выведенных в Южной Корее.

В свою очередь, Уильям Руто отметил крепость отношений между странами, в основу которых заложены общие ценности и принципы. Он проявил интерес к атомной энергетике, поскольку Кения на 93% зависит от возобновляемых источников энергии.

В ходе приема, который состоялся после двустороннего саммита и на котором также присутствовали послы стран Африки, Юн Сок Ёль выразил намерение заключить с африканскими странами торговое соглашение.

«На Африку приходится лишь 1,3% торговли Южной Кореи. Мы будем продвигать соглашение о свободной торговле, чтобы расширить торговую базу и помочь южнокорейским компаниям инвестировать и продвигаться на африканском рынке», — сообщил Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи назвал Африку «страной новых возможностей», пообещав приложить усилия для того, чтобы помочь Африканскому континенту процветать и развиваться. Он также сообщил о намерении пригласить лидеров африканских стран на саммит в 2024 году, повысить существующий министерский форум Южная Корея — Африка до уровня глав государства, а также выразил готовность расширить официальную помощь в целях развития.

В свою очередь, Уильям Руто выразил признательность Южной Корее за приверженность соглашению о свободной торговле, подчеркнув, что Сеул сможет получить большие преимущества за счет укрепления торговли и инвестиций со странами Африками.