Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей России

Москва, , 08:38 — REGNUM Враги России напрасно рассчитывают на истощение её возможностей. Об этом 23 ноября написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Дмитрий Медведев Government.ru

Как отметил Медведев, во время посещения им государственного научно-производственного предприятия «Регион» было проведено обсуждение увеличения поставок высокоточного оружия в Вооружённые силы России.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что потеря Россией контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет означать угрозу для безопасности Мелитополя и левобережной части Херсонской области.