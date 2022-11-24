Медведев: враги напрасно надеются на истощение наших возможностей
Медведев заявил, что враги напрасно надеются на истощение возможностей России
Москва,
24 ноября 2022, 08:38 — REGNUM Враги России напрасно рассчитывают на истощение её возможностей. Об этом 23 ноября написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.
Дмитрий Медведев
Government.ru
Как отметил Медведев, во время посещения им государственного научно-производственного предприятия «Регион» было проведено обсуждение увеличения поставок высокоточного оружия в Вооружённые силы России.
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», — отметил он в своём сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что потеря Россией контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет означать угрозу для безопасности Мелитополя и левобережной части Херсонской области.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.