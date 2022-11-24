Варшава, 24 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Назначение бывшего посла киевского режима Андрея Мельника заместителем министра иностранных дел является пощёчиной всем полякам. Об этом заявил вице-спикер сейма Польши Петр Згожельский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он назвал кадровое решение «ударом в сердце волынских семей» и «пощечиной для всех поляков».

«Это человек, который относил преступления бандеровцев к полякам, приравнивая их к предполагаемым преступлениям поляков. Это скандал, и я удивляюсь многим польским политикам, которые это преуменьшают», — приводят слова Згожельского польские СМИ.

По его мнению, Польша должна потребовать от Киева прекращения подобных провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели польского СМИ осудили сдержанную реакцию президента Анджея Дуды на назначение Андрея Мельника замглавы МИД киевского режима.