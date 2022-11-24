Донецк, 24 ноября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики погиб мирный житель, сообщили 24 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг ДНР

В штабе рассказали, что за минувшие сутки, с 08:00 23 ноября до 08:00 24 ноября, в результате обстрелов киевских формирований на территории республики погиб один мирный житель, ещё один получил ранение.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска обстреляли Донецк из артиллерии, предоставленной западными странами.