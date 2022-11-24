Москва, 24 ноября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Видеозапись прохождения боевой подготовки призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации в Восточном военном округе (ВВО) опубликовало 24 ноября Минобороны России.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как проходят подготовку к боевым действиям мобилизованные танковые экипажи, снайперы и бойцы пехотных частей.

Также указывается, что в Бурятии мобилизованные экипажи танков провели учебные стрельбы, в Хабаровском крае снайперы продолжают совершенствовать навыки поражения врага, а в Амурской области военнослужащие учатся противодействию вражеской бронетехнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по инфраструктуре на территории б. УССР в ответ на поставки Киеву западного оружия.