Брюссель, 24 ноября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Польша, Латвия, Литва и Эстония отказались поддерживать предложенный Евросоюзом потолок цен на нефть из России в размере $65 за баррель, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Варшава и прибалтийские страны считают, что такой уровень «слишком щедрый» по отношению к российской стороне.

Ранее Bloomberg сообщило, что ЕС в сотрудничестве с G7 («Большая семерка») обсуждают установление потолка цен в размере от $65 до $70 за баррель нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Европейская комиссия предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility потолок цен на газ на уровне в €275 за МВт·ч.