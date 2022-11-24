Москва, 24 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Количество членов Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее время удвоится благодаря вступлению в него новых компаний. Об этом 23 ноября рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey — 2022.

Искусственный интеллект

«Буквально завтра мы объявим о присоединении к Альянсу в сфере искусственного интеллекта новых членов. Это очень известные компании. Да и в целом в ближайшее время количество членов Альянса в сфере ИИ будет только расти», — сказал он.

Ведяхин добавил, что с момента создания Альянса в сфере искусственного интеллекта, объединение стало драйвером регуляторных изменений и национального развития в данной сфере. По его словам, за последний год альянс аккредитовал 10 образовательных программ вузов по ИИ, провёл крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ, в котором приняли участие свыше 50 тыс. человек. Также был запущен образовательный портал AI Russia, где размещено более 90 уникальных кейсов применения ИИ в 20 различных отраслях.

Альянс стал разработчиком Кодекса этики искусственного интеллекта и организовал площадку для его дальнейшего развития.