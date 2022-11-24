Число беженцев в Германии может резко возрасти с наступлением зимы

Берлин, , 05:00 — REGNUM Наплыв беженцев создал в Германии «чрезвычайно стрессовую ситуацию». Такое заявление 23 ноября сделала министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес, пишет издание Die Welt.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

В своём письме федеральному правительству Гентгес напомнила, что в Баден-Вюртемберг приехали 139 тыс. беженцев с территории б. УССР, ещё 22 тысячи вынужденных переселенцев из других стран и три тысячи человек в рамках гуманитарной помощи. При этом количество лиц, прибывающих в поисках убежища, не снижается.

«В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — предупредила Гентгес.

Министр указала, что в целях равномерного распределения нагрузки на бюджет, необходимо создать эффективную систему распределения беженцев по странам ЕС. При этом Гентгес добавила, что не видит никаких усилий для улучшения ситуации со стороны федерального правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в западных странах создалась критическая ситуация с беженцами, которые продолжают прибывать.

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