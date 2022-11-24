Берн, 24 ноября, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Швейцария разработала план по экономии электроэнергии с несколькими этапами в зависимости от уровня угрозы энергодефицита, заявил журналистам швейцарский министр экономики Ги Пармелен.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

На начальной стадии экономии власти предлагают запретить освещение витрин магазинов с 23:00 до 05:00, а также ограничить температуру нагрева воды в стиральных машинах до 40 градусов Цельсия. На втором этапе планируется полностью отключить отопление в клубах и местах, где проходят танцевальные мероприятия.

Третья стадия касается сокращения графика работы магазинов и введения запрета на использование электромобилей без «строгой необходимости». На четвертом этапе власти хотят запретить публичные кинопоказы и любые спортивные мероприятия, проведение которых требует затрат электроэнергии.

Кроме того, в таких обстоятельствах может быть сокращена допустимая скорость на автострадах — со 120 до 100 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Швейцарии стартовала национальная кампания по экономии энергоресурсов для предотвращения перебоев с обеспечением электричеством и газом.