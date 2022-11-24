Лондон, 24 ноября, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии необходимо понизить на 15% жителям Великобритании для преодоления энергетического кризиса. Такое заявление сделал 23 ноября глава минфина страны Джереми Хант, сообщает издание Daily Telegraph.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

Глава минфина призвал граждан внести свой посильный вклад в преодоление энергетической зависимости от последствий действий России на территории б. УССР. Снижение потребления электроэнергии гражданами на 15% Хант назвал «национальной целью».

В газете Times сообщили, что власти Британии уже готовы запустить информационную кампанию, побуждающую граждан экономить электроэнергию. Предлагается, например, выключать отопление в пустых комнатах и принимать душ вместо ванны.

По мнению главы британского минфина, такая мера позволит статистической семье сэкономить около 500 фунтов семейного бюджета. При этом, по оценке партнера консалтинговой компании LCP Delta Раджива Гогны, пиковое потребление электроэнергии в стране за последние две недели выросло более чем на 30%. Гогна указал, что спрос может быть удовлетворён «либо за счёт внутренних ресурсов, либо через европейский континент».

Однако Франция преподнесла Лондону неприятный сюрприз, отложив запуск нескольких атомных реакторов как минимум до декабря. Великобритания при этом получает из Франции более 50% от общего объёма импорта электроэнергии.