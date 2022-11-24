Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер вступила в спор с журналистами на брифинге

Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами из-за вопроса по поводу расследования происхождения коронавируса.

Карин Жан-Пьер The White House

Инцидент произошел во время брифинга в офисе администрации США. Одна из журналисток поинтересовались у Жан-Пьер о том, какие шаги предпринял главный инфекционист США Энтони Фаучи в рамках указанного расследования.

В ответ пресс-секретарь обвинила репортера в неуважении и отказалась продолжать выступление.

«Я не даю слово тем, кто кричит. Вы поступаете неуважительно по отношению к своим коллегам и ведете себя неуважительно по отношению к нашему гостю. Я не буду давать вам слово, если вы будете кричать, и к тому же вы занимаете время, поскольку доктор Фаучи должен уйти через пару минут. Я закончила и не буду ругаться с вами », — сказала представитель Белого дома.

После этого она покинула трибуну, уступив ее главному инфекционисту. Еще один журналист, который также участвовал в брифинге, заявил, что вопрос о коронавирусе был правильным. Жан-Пьер вернулась на трибуну и, накричав на репортера, заявила, что его «очередь еще не подошла».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля у Карин Жан-Пьер спросили на брифинге, почему власти США не признают рецессии, которая наблюдается в стране. Пресс-секретарь, волнуясь, попыталась опровергнуть это утверждение и отметила, что следует учитывать разные «экономические факторы и индикаторы».

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