Reuters: власти США готовы дать разрешение компании Chevron на увеличение добычи нефти в Венесуэле

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Американская энергетическая компания Chevron может вскоре получить одобрение со стороны властей США на увеличение добычи нефти в Венесуэле, 24 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, Вашингтон готов снять с корпорации все ограничения по торговле венесуэльской нефтью. Такие шаги могут быть сделаны, когда правительство Венесуэлы и оппозиция страны возобновят политические переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа венесуэльский вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек Эль-Айссами заявил, что возобновление деятельности компании Chevron в Венесуэле зависит от выдачи лицензий американскими властями.

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