Генерал США Милли обсудил с турецким коллегой интересы Вашингтона и Анкары

Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с неназванным турецким высокопоставленным военнослужащим, обсудив «несколько вопросов, представляющих взаимный стратегический интерес», сообщили в пресс-службе Пентагона.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Анкары также заявил собеседнику, что воздушные атаки Турции против курдских формирований на севере Сирии были только началом, и турецкая армия начнет наземную операцию, когда придет время.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября турецкие вооруженные силы продолжили обстрелы позиций курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) на севере сирийской территории.

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