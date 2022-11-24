Вашингтон, 24 ноября, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли провел телефонный разговор с неназванным турецким высокопоставленным военнослужащим, обсудив «несколько вопросов, представляющих взаимный стратегический интерес», сообщили в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Представитель Анкары также заявил собеседнику, что воздушные атаки Турции против курдских формирований на севере Сирии были только началом и турецкая армия начнет наземную операцию, когда придёт время.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября турецкие вооруженные силы продолжили обстрелы позиций курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (SDF) на севере сирийской территории.