Лидеры ряда стран Африки подписали декларацию о прекращении огня на востоке ДР Конго

Луанда, , 01:58 — REGNUM Лидеры нескольких африканских стран объявили о прекращении огня на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление.

Солдаты в Африке Marines.mil

Декларацию по итогам саммита в Луанде подписали главы ДР Конго, Руанды, Бурунди и Анголы, а также бывший президент Кении Ухуру Кеньятта. Документ направлен, в частности, на прекращение атак со стороны повстанческой организации «М23» («Движение 23 марта»).

В заявлении говорится, что, кроме прекращения огня, группировка должна уйти с оккупированных ею территорий. В случае невыполнения указанного условия главы государств Восточноафриканского сообщества (ВАС) могут разрешить применение силы, чтобы заставить «М23» подчиниться.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября официальный представитель Вооруженных сил Уганды Феликс Кулайджие заявил, что с конца месяца одна тысяча военнослужащих угандийской армии начнет проходить службу в ДР Конго.

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