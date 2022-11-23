Нью-Йорк, США, 24 ноября, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Обстрел Запорожской АЭС назвала вопиющим и призвала прекратить все военные действия вокруг станции заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Об этом 24 ноября сообщает РИА Новости.

Ralf1969 Запорожская АЭС

ДиКарло выразила глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на ЗАЭС и назвала её обстрел в минувшие выходные «безрассудным и прискорбным».

Она указала, что МАГАТЭ всего пару часов назад сообщило о потере доступа станции к внешнему энергоснабжению и для её охлаждения и других функций используются дизельные генераторы.

«Все военные действия на станции и вокруг нее должны быть немедленно прекращены», — подчеркнула ДиКарло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным МАГАТЭ, внешнее электроснабжение ЗАЭС пропало в 16:30 мск, в связи с чем автоматически подключились все 20 дизельных генераторов. В настоящий момент станция работает за счёт восьми генераторов, а 12 находятся в режиме ожидания.