СЦКК сообщил, что киевские боевики обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка

Донецк, , 00:21 — REGNUM Боевики киевского режима выпустили по Киевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Взрыв geralt

Обстрел велся со стороны населенного пункта Орловка.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 23 ноября вооруженные формирования Киева обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив в направлении города четыре снаряда калибра 155 мм.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка