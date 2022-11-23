Краснодар, , 23:48 — REGNUM Российский футбольный клуб «Краснодар» заинтересован в подписании 27-летнего форварда франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Колумбии Рафаэля Борре. Об этом 23 ноября сообщает издание Sport24.

ФК «Краснодар»

В текущем сезоне Рафаэль Борре принял участие в 23 матчах за немецкий футбольный клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

За «Айнтрахт» Борре выступает с 5 июля 2021 года после перехода из «Ривер Плейта» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает колумбийца в 16 миллионов евро, а соглашение нападающего с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.