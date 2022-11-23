Вашингтон, 23 ноября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Атаки России на энергетическую инфраструктуру на территории б. УССР «не сломят решимость» киевского режима и его «партнеров», написал на своих страницах в соцсетях госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Ранее 23 ноября президент США Джозеф Байден поручил выделить Киеву дополнительную военную помощь в объеме 400 млн долларов. Киеву должны быть переданы вооружения, боеприпасы и средства ПВО.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам и взрывах в ряде регионов. В некоторых областях полностью отсутствовало энерго- и водоснабжение, а также отопление. Сообщалось о полном отключении от энергосистемы Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС.