Москва, 23 ноября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Началось серийное производство межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», сообщил в интервью «Российской газете» 23 ноября глава Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

Министерство обороны России «Сармат»

Производство обеспечено всеми необходимыми материалами и оборудованием, отметил он.

«Сармат» в ближайшие 40–50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — подчеркнул Дегтярь.

Первый пуск «Сармата» по программе госиспытаний прошел в апреле 2022 года. Расчетные характеристики были подтверждены на всех этапах полета, отметили в Министерстве обороны.

В сентябре 2022 года в «Роскосмосе» сообщили, что показ ракеты «Сармат» инспекции США не состоится, поскольку инспекционная деятельность в рамках договора СНВ-3 приостановлена.