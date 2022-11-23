Москва, 23 ноября 2022, 22:03 — REGNUM В рабочем графике президента России Владимира Путина в настоящее время нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам 23 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Конкретных предложений от Парижа о таком разговоре не поступало, добавил он.
Ранее французские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Макрон намерен позвонить президенту России «в ближайшие дни».
Аналогичное заявление сам президент Франции делал в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии (завершился 17 ноября), пресс-секретарь президента России тогда также сообщал, что в графике Владимира Путина такой разговор отсутствует.