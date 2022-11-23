Ереван, , 21:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформировал участников саммита ОДКБ о ходе военной спецоперации России на территории б. УССР, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Саммит ОДКБ прошел 23 ноября в Ереване.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о том, стремится ли Москва к переговорам с киевскими властями, заявил, что «Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет».

23 ноября киевские власти заявили об ударах по ряду энергообъектов на территории б. УССР, в части регионов страны отсутствует тепло- и водоснабжение, а также электричество.