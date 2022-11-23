Страсбург, Франция, 23 ноября 2022, 21:16 — REGNUM DDoS-атаке подвергся 23 ноября сайт Европейского парламента, написал пресс-секретарь структуры Жауме Душ в своём Twitter.

Европейский парламент
Европейский парламент
(сс) DAVID ILIFF

Отметив, что станица временно оказалась недоступной, Душ пояснил: «Сайт Европарламента в настоящий момент подвергается воздействию извне из-за интенсивного внешнего трафика».

Проблема решается, программисты трудятся над её устранением, добавил глава пресс-службы ЕП.

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