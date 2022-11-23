Сайт Европарламента атакован хакерами
Сайт Европейского парламента оказался недоступен из-за DDoS-атаки
Страсбург, Франция, 23 ноября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. DDoS-атаке подвергся 23 ноября сайт Европейского парламента, написал пресс-секретарь структуры Жауме Душ в своём аккаунте в Twitter.
(сс) DAVID ILIFF
Европейский парламент
Отметив, что станица временно оказалась недоступной, Душ пояснил: «Сайт Европарламента в настоящий момент подвергается воздействию извне из-за интенсивного внешнего трафика».
Проблема решается, программисты трудятся над её устранением, добавил глава пресс-службы ЕП.