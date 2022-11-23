Варшава, , 21:07 — REGNUM Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление о несогласии с решением о недопуске российской делегации на заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил 23 ноября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Организаторы заседания, власти Польши, не прислали приглашения и представителям ОДКБ, отметил Зась. Такие действия, по его мнению, наносят ущерб прежде всего самому ОБСЕ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ польских властей пустить Сергея Лаврова на заседание совета глав МИД ОБСЕ указывает на их «безумие».

Заседание совета состоится в Лодзи 1–2 декабря, российскую делегацию возглавит постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.