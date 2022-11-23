Москва, 23 ноября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Прокачка нефти по участку нефтепровода «Дружба», проходящему по территории б. УССР, восстановлена. Об этом заявил вечером 23 ноября официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Дёмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтепровод «Дружба»

По его словам, прокачка была возобновлена около 20:00 мск, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Транснефти» сообщили, что транспортировка нефти по данному участку была приостановлена.

Напомним, 23 ноября ВС РФ нанесли по территории б. УССР массированный ракетный удар. Целями стали объекты инфраструктуры. По итогам удара многие населённые пункты, подконтрольные киевскому режиму, испытывают проблемы с электроснабжением.