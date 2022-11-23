Минюст США ввел санкции против иранских чиновников, обвинив их в подавлении протестов

Вашингтон, , 20:11 — REGNUM США ввели санкции против нескольких представителей правительства Ирана, включая силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), подозревая их в жестоком подавлении мирных антиправительственных протестов в провинции Курдистан и прилегающих районах, сообщается 23 ноября на сайте Госдепартамента.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство финансов внесло в список Мохаммада Таги Осанлу, командующего подразделением сухопутных войск КСИР на западе Ирана. В список также включен Алирез Моради, командующий иранскими силами правопорядка (LEF) в городе Санандадж.

Сообщается, что Моради во время общенациональных протестов в ноябре 2019 года санкционировал применение смертоносного оружия против безоружных демонстрантов в Санандадже.

Помимо этого министерство финансов включило в список Хасана Асгари, администратора города Санандаджа и бывшего командира КСИР.

Ранее Госдепартамент США осудил ракетные удары, которые были нанесены Ираном по штабу «Курдистанской партии свободы» на севере Ирака.

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