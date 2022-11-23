Брюссель, , 19:55 — REGNUM Российский газ удалось полностью заменить странам ЕС на другие источники, заявила 23 ноября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на сессии в Европейском парламенте.

Танкер СПГ Wargaming.net

Она утверждает, что странам Европейского союза удалось полностью заместить газ, ранее поставлявшийся из России. Теперь из РФ в ЕС якобы ничего не идёт.

Чиновник пояснила, что голубое топливо из России заменили на импортный СПГ (сжиженный природный газ), а также на «трубопроводное топливо».

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