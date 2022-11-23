Брюссель, 23 ноября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Российский газ удалось полностью заменить странам ЕС на другие источники, заявила 23 ноября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на сессии в Европейском парламенте.

Wargaming.net Танкер СПГ

Она утверждает, что странам Европейского союза удалось полностью заместить газ, ранее поставлявшийся из России. Теперь из РФ в ЕС якобы ничего не идёт.

Чиновник пояснила, что голубое топливо из России заменили на импортный СПГ (сжиженный природный газ), а также на «трубопроводное топливо».