Доха, , 19:49 — REGNUM 23 ноября на стадионе «Аль Тумама» национальная сборная Испании в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграет со сборной Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Хорди Альба, Эмерик Ляпорт, Серхио Бускетс, Гави, Марко Асенсио, Родриго Эрнандес, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Педри.

Коста-Рика: Кейлор Навас, Кейшер Фуллер, Оскар Дуарте, Брайан Овьедо, Франсиско Кальво, Карлос Мартинес, Селсо Борхес, Энтони Контрерас, Ельцин Техеда, Джевисон Беннетте, Хоэль Кэмпбелл.

На матч назначена эмиратская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Абдуллой Хассаном. Ассистенты главного судьи — Мохамед Аль Хаммади и Хассан Аль Махри. Резервный арбитр — Томаш Квятковски.