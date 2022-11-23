Сборная Испании сыграет с Коста-Рикой в первом туре чемпионата мира
Доха, 23 ноября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. 23 ноября на стадионе «Аль Тумама» национальная сборная Испании в матче первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года сыграет со сборной Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Хорди Альба, Эмерик Ляпорт, Серхио Бускетс, Гави, Марко Асенсио, Родриго Эрнандес, Дани Ольмо, Ферран Торрес, Педри.
Коста-Рика: Кейлор Навас, Кейшер Фуллер, Оскар Дуарте, Брайан Овьедо, Франсиско Кальво, Карлос Мартинес, Селсо Борхес, Энтони Контрерас, Ельцин Техеда, Джевисон Беннетте, Хоэль Кэмпбелл.
На матч назначена эмиратская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Абдуллой Хассаном. Ассистенты главного судьи — Мохамед Аль Хаммади и Хассан Аль Махри. Резервный арбитр — Томаш Квятковски.