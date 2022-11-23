Донецк, 23 ноября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России закрепило коды для госномеров автомобилей в регионах, вернувшихся в состав России, следует из приказа ведомства, опубликованного 23 ноября.

admnalchik.ru Автомобильные номера

Номера80,81,84 и 85 закреплены соответственно Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Херсонской и Запорожской областями.

Для территорий, находящимися за пределами России, которые обслуживают органы внутренних дел, закреплены коды 88 и 94.