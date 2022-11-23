Ереван, 23 ноября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Вопрос отношений Армении и Азербайджана стоит сейчас остро для стран — членов ОДКБ, заявил 23 ноября на саммите в Ереване белорусский президент Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомнив, что Белоруссия принимает председательство в ОДКБ «в период системного кризиса международных отношений» и что наблюдается «беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте», Лукашенко обратил внимание на отношения Баку и Еревана.

Он отметил, что этот конфликт «может разгореться опять», так что его надо «в корне урегулировать сейчас», «при желании прежде всего руководства Армении», «ну и, естественно, Азербайджана».

«Мы не должны закрывать на это глаза, — сказал Лукашенко. — Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть в центре внимания ОДКБ».